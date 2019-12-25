В Шушарах неизвестный сбил 17-летнего подростка

Пострадавшего госпитализировали в больницу, а водителя, скрывшегося с места ДТП, разыскивает полиция.

Полиция Пушкинского района Петербурга ищет автомобиль и водителя, сбившего подростка в Шушарах.

По информации АН "Оперативное прикрытие", авария произошла 18 ноября примерно в 18:40 у дома 24/2 по Новгородскому проспекту. Неустановленный автомобиль наехал на 17-летнего жителя Краснодарского края. Подросток шел по правой обочине в попутном направлении.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, а водителя, скрывшегося с места ДТП, разыскивает полиция.

Ранее на автодороге "Подъезд к Красносельскому району" насмерть сбили 42-летнего пешехода.

Фото: Piter.tv