  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За месяц к "самозанятым" в Петербурге присоединилось 7 тыс. человек
Сегодня, 19:00
66
nadezhda_sib

За месяц к "самозанятым" в Петербурге присоединилось 7 тыс. человек

0 0

Речь идет о присоединении к налоговому режиму.

За месяц в Петербурге зарегистрироваться в качестве "самозанятых" и стать участниками особого налогового режима захотели 7 тыс. человек, сообщила "Фонтанка.ру". 

Из них 900 человек являются предпринимателями. В планах УФНС в 2020 году привлечь и создать условия для регистрации самозанятых граждан. 

Напомним, с 1 январе режим самозанятых стал распространяться еще на 19 регионов России, в том числе в Петербурге и области. Всего его участниками являются 23 региона. 

Ранее в Смольном рассказали об уровне безработицы в Петербурге. 

Фото: pixabay.com 

Теги: самозанятые
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии