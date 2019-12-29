За месяц к "самозанятым" в Петербурге присоединилось 7 тыс. человек

Речь идет о присоединении к налоговому режиму.

За месяц в Петербурге зарегистрироваться в качестве "самозанятых" и стать участниками особого налогового режима захотели 7 тыс. человек, сообщила "Фонтанка.ру".

Из них 900 человек являются предпринимателями. В планах УФНС в 2020 году привлечь и создать условия для регистрации самозанятых граждан.

Напомним, с 1 январе режим самозанятых стал распространяться еще на 19 регионов России, в том числе в Петербурге и области. Всего его участниками являются 23 региона.

Ранее в Смольном рассказали об уровне безработицы в Петербурге.

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