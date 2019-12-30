В список попали Ленобласть и Петербург.

Режим самозанятых распространяется на 19 новых регионов России с 1 января 2020 года. Теперь проект охватит 23 субъекта государства. Ранее режим работал только в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. На данных территориях в качестве самозанятого населения там зарегистрировалось около 330 тысяч человек.

Теперь режим распространен на Воронеж, СПб, Ленобласть, Самару, Свердловск, Сахалин, Тюмень, Челябинск, а также Ростов, Волгоград, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Красноярск, НАО, ХМАО, ЯНАО и Башкортостан.

Налог позволяет гражданам отчислять в бюджет страны часть суммы своего дохода. 4% - для услуг, предоставленных физическим лицам, 6% - при работе с юридическими компаниями. Основной целью программы является легализация самозанятых граждан и создание удобного для них способа уплаты налогов.

Ранее Piter.tv писал о том, что самозанятые могут получить льготные условия по ипотеке.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

