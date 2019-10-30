С 1 января приложение станет доступно для 19 регионов России.

В Минфине озвучили регионы, где с 2020 года появится новый налоговый режим для самозанятых. Речь идет о регистрации в мобильном приложении "Мой налог".

Приложение заработает в Петербурге, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской и Тюменской, Челябинской областях. Также оно затронет Красноярский и Пермский края, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа и Башкортостан.

С 1 января приложение станет доступно для 19 регионов России. В программе присутствуют самые популярные категории: репетиторство, аренда квартир, реклама и др. Самозанятые, чей доход не превышает 2,4 млн рублей в год, платят налоги без предоставления отчетности по ставке 4% при работе с физическими лицами, по 6% при работе с компаниями.

Видео: Science