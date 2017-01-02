Эксперт: самозанятые могут получить льготные условия по ипотеке

В концу декабря в приложении для "самозанятых" зарегистрировались более 300 тыс. россиян.

Самозанятые смогут не только брать недвижимость в ипотеку, но и получат льготные ставки и кредитные предложения. Такой прогноз озвучил доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС, эксперт по налоговым системам Алисен Алисенов "Экономике сегодня".

Ранее один из российских банков объявил о том, что самозанятые смогут брать жилищные кредиты при покупке квартиры на вторичном рынке под 9% годовых и под 7% годовых - в новостройке.

Приобрести можно будет готовое и строящееся жилье, гараж и загородную недвижимость. Таким образом, россияне смогут брать ипотеку, несмотря на то, что не могут официально подтвердить свои доходы.

"...банки предпочли не множить риски, а на протяжении года отслеживали, какие доходы получают участники эксперимента, насколько регулярны их доходы. Сейчас, получив более или менее приемлемую общую картину, можно начинать работу – тем более, что льготный режим распространяется на новые регионы", - отметил эксперт.

С 2020 года к "самозанятым" присоединятся еще 19 регионов России. В том числе приложение заработает и в Петербурге.

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