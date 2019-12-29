В Смольном рассказали об уровне безработицы в Петербурге

Петербург является лидером по трудоустройству людей с ограниченными возможностями.

Петербург является одним из городов России с самой низкой безработицей. Это способствует постоянное появление новых рабочих мест, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

На данный момент уровень безработицы составляет 1,5% от численности рабочей силы. За последние 9 месяцев в Северной столице создали более 26 тыс. рабочих мест. На переподготовку и повышение квалификации жителей выделили 296 млн рублей и городского и федерального бюджетов. Александр Беглов отметил, что город нуждается в современных специалистах.

Меры поддержки также направили на неработающих мам с детьми-дошкольниками и людей предпенсионного возраст. Не менее 2 тыс. петербурженок смогут повысить квалификацию или получить новую профессию. Для тех, кому до пенсии оставалось 5 и менее лет организуют обучение.

Кроме того, Петербург стал лидером по трудоустройству людей с ограниченными возможностями — 37%.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что аномально теплая зима ударила по бизнесу петербургских продавцов одежды.

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