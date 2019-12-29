Аномально теплая зима ударила по бизнесу петербургских продавцов одежды

Объем рынка одежды впервые с 2015 года в прошлом году показал снижение — на 3%.

В четверг, 27 февраля, стало известно о том, что глобальное потепление и "жаркая" зима ударила по бизнесу продавцов одежды в Северной столице. Об этом сообщает РБК.

По словам экспертов, впервые с 2015 года в 2019 году объем рынка одежды снизился — на 3%. Больше всего аномальная зима в Петербурге сказалась на продавцах шуб.

"Спонтанных дорогостоящих приобретений было меньше", —отметили представители компании "Снежная королева".

Аналитики отметили, что в феврале 2020 года варежки в Петербурге и Ленинградской области покупали на 32% реже, а шапки — на 38,5%, по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге 28 февраля будет солнечно и снежно.

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