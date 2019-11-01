Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года

Глава Минфина рассказал, чего ожидать от проекта.

Налоговый режим для самозанятых распространят на все регионы России с июля 2020 года. Об этом рассказал глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов.

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Чиновники изучат опыт реализации проекта, который ранее распространялся на 4 "пилотных" региона. В тестировании участвовали Москва и Московская область, Калужская область и Татарстан. Накануне стало известно, что программу решили расширить на 19 регионов страны. В список войдут Петербург, а также Ленинградская, Воронежская, нижегородская, Омская, Новосибирская, Тюменская, Челябинская, Ростовская, Самарская, сахалинская и Свердловская области, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО, Югра и Башкирия. Проект коснется городов-миллионников и регионов-"доноров".

В Минфине добавили, что сейчас в качестве самозанятых оформились более 240 тысяч россиян. Данная категория налогоплательщиков платят по ставке 4% на доходы от физлиц и и 6% - на доходы от юрлиц.

Ранее Piter.tv писал о том, что снижение доли теневой экономики в России указывает на эффективность государством мер.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/БИЗНЕС Online, PiterTV