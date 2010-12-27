Эксперты: снижение доли теневой экономики в России указывает на эффективность государством мер

Кроме того, специалисты уверенны, что необходимо активно использовать методы цифровой экономики.

Снижение доли теневой экономики в России указывает на эффективность государством мер. Об этом заявил эксперт ФБА "Экономика сегодня" Михаил Беляев.

Объем теневой экономики России в 2018 составил 20 триллионов рублей, а это около 20% ВВП.

Доля постепенно уменьшается, сообщает Росфинмониторинг: в 2016 году она достигала 23,4 триллиона рублей (28,3% ВВП), в 2017-м - 18,9 трлн руб. (20,5% ВВП) отмечает эксперт

Так, по данным Росстата за сентябрь прошлого горда, в серой зоне работает 14,9 млн человек, а это 20,4% в общей численности занятых. Таким образом скрытый фонд оплаты труда по итогам 2017 года достигнул около 10,9 трлн руб ВВП.

Что до мер борьбы с теневой экономикой, мы видим, что стали работать лучше и правоохранительные органы, и Финмониторинг, основательно взялся за дело и Центробанк, подключив банковские счета и подключив свои возможности по отслеживанию. В данном случае очень хорошо помогает цифровая экономика - современные средства контроля за электронными платежами. Речь идет и о пресечении офшоров, и о пресечении увода денег за границу, то есть не только выявляются нарушители как таковые, но и сужается поле их деятельности. А раз сужается это поле, то значит, сжимается объем теневого бизнеса поясняет эксперт Михаил Беляев

По мнению специалиста, большая чать теневой экономики сосредоточена в самодеятельном секторе. Например, бабушки, которые торгуют петрушкой у метро или же люди, которые занимаются репетиторством, строительством и так далее.

Но заявляя, что "я сам произвожу, сам все делаю", эти люди, самозанятые, забывают, что ездят они по дорогам, устроенным для них государством, что их дети ходят в государственные школы, и так далее" отмечает Беляев

Стоит отметить, на 1 января 2019 года официально зарегистрировано только 2800 самозанятых граждан.

Напомним, что согласно новому закону самозанятые россияне с месячным доходом до 200 тысяч рублей могут платить НДФЛ в размере 4%, а не 13%, которые предусмотрены для трудоустроенных.

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