В единый реестр могут включить производственное здание кондитерского товарищества "Ландрин".

В пятницу, 22 февраля, стало известно о том, что в Северной столице появится 6 региональных памятников. Об этом сообщили в пресс-службе КГИОП.

Кроме того, председатель КГИОП Сергей Макаров обратил внимание членов рабочей группы, что необходимо решить вопрос о статусе двенадцати выявленных объектов культурного наследия, расположенных на линии Шлиссельбургского шоссе: бывших зданий богадельни, волостного правления, торговой лавки, доходных домов владельцев кирпичных заводов Захаровых сказано в сообщении

В единый реестр могут попасть такие объекты, как здание кондитерского товарищества "Ландрин", кузнечно-прессовый цех завода "Новый Лесснер", школа Адмиралтейских Ижорских заводов в Колпино, а также больница Адмиралтейских Ижорских заводов, академия легкой промышленности и особняк В.А. Поклевского-Козелла.

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