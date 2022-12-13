Такой разный Блок: исследователи поэта о новом памятнике

Авторы памятника воплотили трагический образ идущего к людям против ветра поэта.

В Петербурге на улице Декабристов установили памятник Александру Блоку. По замыслу скульптора Евгения Ротанова "замкнутый и собранный" поэт идет в город. Но монумент приняли не все жители города: кроме вечного спора "похож не похож" вопросы вызвал и угол наклона памятника.

Это памятник Блоку именно поздних лет, кто-то из критиков даже сказал, что это памятник умирающему Блоку, как мне кажется, это правильно, это трагично. Как бы люди не хотели видеть радостный и оптимистичный памятник, и странно было бы представить это на том месте, где Блок трагически переживал революцию, воспринимая то, что происходит с Россией буквально как то, что происходит с его собственной судьбой. Ольга Маркарян, директор фестиваля "Дни Александра Блока в Петербурге"

В Музее-квартире А. А. Блока сохранилось множество изображений поэта в разные годы его жизни и творческого пути. Портрет из камня скульптора Ярыша, фотография М.С. Наппельбаума, рисунок Татьяны Гиппиус – и везде Блок уникален. Внешность поэта менялась от внутреннего состояния: в разговоре с интересными людьми, его глаза становились светлее.

Он также мог быть очень шутливым: как говорила Валентина Веригина, актриса, подруга его жены Любови Дмитриевны, у Блока был веселый двойник, это особенно связано со вторым томом блоковской лирики со "Снежной маской", с "Балаганчиком". То есть он был шутлив, он был весел, а в иные моменты он действительно представлялся людям, как потом скажет Ахматова, "трагическим тенором эпохи". Даже в рамках одного дня он был очень разным. Анна Горегина, методист по научно-просветительской деятельности Музея-квартиры А. А. Блока

В квартиру Блока на улице Декабристов, дом 57 приходили люди, чтобы задать ему серьезные философские вопросы, например, о смысле жизни. Блоковеды считают, что скульптору удалось передать образ поэта, который воплотил в себе свое время.

Нам сейчас важно и дорого, что люди приезжают к памятнику, постоянно стоят там, и мнение меняется именно тогда, когда люди видят Блока. Есть несколько свидетельств о том, что люди увидели его, и это их впечатляет. Может быть, это не нравится, но это впечатляет и рождает мысль. Анна Горегина, методист по научно-просветительской деятельности Музея-квартиры А. А. Блока

За короткое время монумент уже стал частью Петербурга, и многие горожане воспринимают его как памятник близкому человеку.

Видео, фото: Piter.TV