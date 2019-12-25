Памятник Ахматовой засветился накануне Дня Победы

В блокадном Ленинграде поэтесса продолжала писать стихи.

Памятник Анне Ахматовой в центре Петербурга получил от сотрудников СПб ГКУ "Ленсовет" художественную подсветку в преддверии праздника Победы. Об этом сообщили на портале "78.ru" 8 мая.

Трехметровая бронзовая скульптура находится в сквере между Воскресенской набережной и Шпалерной улицей. Это место когда-то назвала поэтесса в произведении "Реквием" - здесь находился ее заключенный сын.

Во время войны Анна Ахматова призывала ленинградцев не сдаваться врагу и мужественно переживать страх смерти, голод, холод и другие испытания того времени.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ботаническом саду прошла акция памяти в преддверии Дня Победы. На тропическом маршруте "День Победы" участники экскурсии увидели фотографии времен войны.

Фото: Следственный изолятор № 1 / "Кресты"