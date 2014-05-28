В Ботаническом саду прошла акция памяти в преддверии Дня Победы

Посетителям рассказали о подвиге сотрудников оранжерейного комплекса в годы Великой Отечественной войны и показали "растения-ветераны".

В Ботаническом саду провели акцию памяти накануне 76-й годовщины Дня Победы. Об этом сообщили на сайте БИН РАН 8 мая.

На тропическом маршруте "День Победы" участники экскурсии увидели фотографии времен войны. Гости сада узнали о том, как работало учреждение в осажденном городе и как восстанавливали оранжереи уже в мирное время. Посетители увидели и "растения-ветераны", которые работники учреждения обозначили Георгиевскими ленточками.

Известно, что в годы блокады в Ботаническом саду не было водоснабжения, отопления и электричества. Но несмотря на это, всю войну здесь работала выставка съедобных и ядовитых растений.

Ранее на Piter.tv сообщили, что вход в Ботанический сад Петра Великого с 1 мая подорожает. Рост стоимости билетов связывают с увеличением платы за коммунальные услуги.

Фото: Ботанический сад БИН РАН