Вход в Ботанический сад Петра Великого с 1 мая подорожает

Подорожание объяснили ростом цен на коммунальные услуги.

В пресс-службе Ботанического сада сообщили о подорожании цен на билеты с 1 мая.

С начала мая проход в парк-дендрарий для взрослых будет стоить 250 рублей, для детей — 100 рублей. Дети младше 4 лет могут побывать в нем бесплатно. Стоимость билета в оранжерею вырастет до 500 и 350 рублей соответственно. Для льготных категорий граждан есть льготные дни.

Сотрудник БИН РАН пояснила, почему цены были вынуждены поднять.

Дорожают коммунальные услуги. Растения требуют освещения, отопления и полива, дорожает земля и расходные материалы. Сад на самоокупаемости, невозможно в таких условиях держать цены.

Ранее в Ботаническом саду самка дрозда показала, как нужно строить гнездо.

Фото: Piter.TV