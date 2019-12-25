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Найдено простое "мужское" средство, вычищающее лишний сахар из крови
Сегодня, 9:55
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nastya960

Найдено простое "мужское" средство, вычищающее лишний сахар из крови

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Также оно помогает при импотенции.

Высокий уровень сахара в крови очень опасен. Ученые рассказали, в каких продуктах есть добавка, которая решит проблему. Речь идет о цинке. Об этом сообщило издание Express.

Цинк особенно полезен для мужчин, способен помочь при эректильной дисфункции (импотенции). Также эта добавка может очищать кровь от лишнего сахара в крови. Цинк можно принимать как в форме таблеток, так и употребляя продукты с содержаниеи цинка.

Это могут быть семена тыквы и льна, кунжут, а также сыр я яичный белок, чеснок, миндаль и крабовое мясо.

Ранее диетологи открыли, какой продукт является ключом к долголетию.

Фото: pixabay

Теги: цинк
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Общество, Здоровье,

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