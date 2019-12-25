В пяти образцах нашлось несоответствие требованиям безопасности.

Роскачество обнаружило в презервативах цинк и изопропиловый спирт. Содержащееся количество превышает норму допустимого значения. Эксперты изучили товар по 60 показателям, из которых 49 относятся к безопасности. Прошли тесты только 17 образцов от 13 самых популярных в РФ производителей.

Оценивались санитарно-химические свойства исключительно товара из латекса. Продукцию изготавливали в РФ, Таиланде, Китае, Англии, Германии, США и Малайзии. В отношении производителей, чья продукция не прошла проверку, будут приняты меры воздействия. Их заставят выпускать презервативы, которые будут соответствовать требованиям безопасности.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Роскачестве объяснили разницу между вином в бутылках и пакетах.

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