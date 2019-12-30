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В Роскачестве объяснили разницу между вином в бутылках и пакетах

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Эксперты прокомментировали качество продукции.

В Роскачестве объяснили разницу между вином в бутылках и пакетах. В мягкой упаковке в большинстве случаев продается вино из самого дешевого импортного виноматериала. Особенно это касается товара в литровой упаковке

Вино в мягкой таре хорошего качества можно приобрести в Европе, но никак не в России. Чаще всего в РФ продукт представляет собой смесь красителей, ароматизаторов, этилового спирта. При этом там может содержаться до 50% воды. Покупатели обычно не обращают на это внимание, так как ориентируются на  "южные" названия и картинки с виноградом.

Для самых качественных вин производители используют вместо воды сок. Его получают в процессе отжима. Для масс-маркета - сок, выжатый из жмыха. Пакетированный продукт в лучшем случае окажется переработкой винограда, т.е. самой низкой категории качества. Горьковатый вкус передается из-за того, что в момент прессования косточки разрушаются.

Ранее Piter.tv писал о том, что Роскачество сравнило пользу оливкового и подсолнечного масла.
 

Теги: вино, роскачество
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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