СК начал проверку после ЧП на омском электромеханическом заводе

Мужчина в одном из цехов получил термические ожоги.

Следст венный комитет России начал проверку после чрезвычайного происшествия на омском электромеханическом заводе. В пресс-службе надзорного ведомства сообщили о том, что одного из сотрудников предприятия облило раскаленным цинком на трудовом месте. Инцидент зафиксирован утром 29 января. Известно, что 40-летний пострадавший получил термические ожоги во время рабочей смены. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что мужчину буквально окатило раскаленным металлом, после чего он убежал с производственной площадки. На текущий момент возбуждено уголовное дело по статье за нарушение требований охраны труда. (статья 143 УК РФ),

В цехе во время производственного процесса рабочий получил термические ожоги раскаленным цинком, площадь ожогов составила около 5%... В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, ответственным лицам дана правовая оценка. пресс-служба СК РФ по региону

После медицинского осмотра пострадавший был отпущен домой.

Следком проводит проверку после жалобы жителя Луги по поводу разбитой дороги.

Фото и видео: Следственный комитет России