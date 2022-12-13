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Следком проводит проверку после жалобы жителя Луги по поводу разбитой дороги
Сегодня, 20:49
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Следком проводит проверку после жалобы жителя Луги по поводу разбитой дороги

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Горожанин просит привести в порядок улицу Кингисеппа.

Следственный комитет начал проверку после жалобы жителя Луги на разбитую дорогу на улице Кингисеппа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ремонт на дорожной магистрали не проводили уже несколько лет. По асфальту тяжело ходить и ездить из-за появления неровностей и трещин. Особенно трудно передвигаться по дороге маломобильным горожанам.

Следователи 47-го региона начали процессуальную проверку, итоги которой доложат главе СКР Александру Бастрыкину лично.

Ранее на Piter.tv: в Луге столкнулись грузовой поезд и автомобиль.

Фото: Pxhere

Теги: луга, разбитые дороги, ск рф, следком, улица кингисеппа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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