Следком проводит проверку после жалобы жителя Луги по поводу разбитой дороги

Горожанин просит привести в порядок улицу Кингисеппа.

Следственный комитет начал проверку после жалобы жителя Луги на разбитую дорогу на улице Кингисеппа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ремонт на дорожной магистрали не проводили уже несколько лет. По асфальту тяжело ходить и ездить из-за появления неровностей и трещин. Особенно трудно передвигаться по дороге маломобильным горожанам.

Следователи 47-го региона начали процессуальную проверку, итоги которой доложат главе СКР Александру Бастрыкину лично.

Ранее на Piter.tv: в Луге столкнулись грузовой поезд и автомобиль.

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