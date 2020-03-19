Китайский врач предлагает использовать для лечения стволовые клетки.

Найдено лечение для наиболее тяжелобольных пациентов с коронавирусом. Об этом заявил китайский медик Донгченг Ву, который руководит лабораторией в Ухане. Специалист успешно помог девять пациентов с тяжелой формой инфекции COVID-19. Данные привели журналисты из Daily Mail.

В издании рассказали, что большинство пациентов были пожилыми людьми, у которых возникли проблемы с дыханием. У многих также проявились признаки воспаления в легких. Врач ввел в вены пациентов стволовые клетки, которые были изъяты из тканей пациентов. В течение нескольких дней после этого зараженные полностью вылечились Ву считает, что его методика потенциально способна вылечить тысячи жизней.

В Daily Mail добавили, что стволовые клетки способны восстанавливать повреждения.

Пандемия коронавируса спасет человеческие жизни.