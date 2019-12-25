Ученые смогли найти доказательства для теории, сформулированной в 1973 году.

Найдено доказательство экзотического состояния материи. Об этом рассказали американские и немецкие физики в публикации для Nature Physics. Специалисты выявили существование квантовой спиновой жидкости. При данном состоянии вещества может быть перспективно для формирования кубитов квантовых компьютеров. Теория была сформулирована еще в 1973 году, но ранее ученые не могли найти ни одного вещества, способного образовать спиновые жидкости.

Представители США и Германии заявили, что таким состоянием обладает трихлорид рутения. При высоких температурах и магнитных полях спины электронов эффективно снижают общую энергию при взаимодействии в данном материале.

Рутений намного тяжелее углерода, что приводит к сильному взаимодействию между спинами Аркадий Шехтер, руководитель исследования

Специалисты объяснили, что в магнитных материала спины электронов выровнены друг с другом в одном или противоположных направлениях. Этот эффект увеличивает магнитное разупорядочение в материале и он перестает иметь магнитные свойства. Два электрона объединяются в пару, а еще один - остается в "подвешенном" состоянии.

Человеческий организм воспринимает лишь два сезона, а не четыре.

Фото: Courtesy of Arkady Shekhter/ National High Magnetic Field Laboratory

