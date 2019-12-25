Ученые определили, сколько раз за год меняется организм человека.

Человеческий организм воспринимает лишь два сезона, а не четыре. Об этом рассказали представители Школы медицины Стэнфордского университета из США. Последние четыре года ученые анализировали показатели на 105 волонтерах с возрастом от 25 до 75 лет. Около половины из них были инсулинорезистентными (их тела не могли нормально обрабатывать глюкозу).

Добровольцы предоставляли специалистам кровь четыре раза в год. Благодаря этому эксперты анализировали состояние сердечно-сосудистой системы, метаболизм участников, оценивали уровень иммунитета и другие факторы. Оказалось, что в организме наблюдается более тысячи изменений. Ученые пришли к выводу, что организм изменяется в течение года дважды: поздней весной (или ранним летом) и поздней осенью (ранней зимой).

Установлено, что воспалительные процессы в организме проявляются в конце весны, а гипертонические - к началу зимы.

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