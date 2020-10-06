Шестого октября можно будет увидеть Марс с Земли без телескопа.

Марс подойдет к Земле на самое близкое за 15 лет расстояние. Об этом рассказали ученые с портала Sciencealert. По данным специалистов, красная планета приблизится к нашей планете на расстояние в 62,1 млн километров (28,6 млн миль). Астрономы советуют 6 октября наблюдать за звездным небом, так как Марс будет большим и ярким, его можно будет увидеть при помощи телескопа и даже без него, если свериться с данными звездного неба.

Марс будет легко обнаружить, так как он появится в той части неба, где находится небольшое число звезд. При хороших условиях также можно будет разглядеть Юпитер и Сатурн. Они расположены ближе к горизонту и ярко сияют.

При столкновении с прародителем Луны Земля могла потерять половину атмосферы.

Видео: YouTube / Bobby van der Sluis