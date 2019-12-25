Ученые проанализировали модели столкновения протоЗемли и Тейи.

При столкновении с прародителем Луны Земля могла потерять половину атмосферы. Об этом рассказали ученые в издании Astrophysical Journal Letters. Планетологи просчитали последствия столкновения земли и Тейи. Считается, что это событие послужило началу формирования естественного спутника Земли.

Мы просчитали сотни разных сценариев столкновения, отслеживая то, как меняются его последствия для атмосферы Земли при разных углах или скоростях падения, а также меняя размеры протопланетных тел Джейкоб Кегеррейс, представитель Даремского университета Великобритании

Специалисты полагают, что Луна появилась в результате столкновения Земли и Тейи (небесного тела, размером с Марс). Материя обоих тел перемешалась. Фрагменты Тейи вместе с веществом коры протоЗемли оказались на околоземной орбите. Эта теория объясняет массу Луны, а также особенности ее внешнего вида, в частности, отсутствие соединений железа на поверхности.

Однако эта теория противоречит тому, что химический и изотопный состав Земли и Тейи практически неотличимы друг от друга. Это невозможно объяснять, так как Тейя возникла в другой области Солнечной системы, поэтому должна обладать другими долями изотопов и редких элементов.

Опровергнута популярная модель возникновения Луны.

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