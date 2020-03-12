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Опровергнута популярная модель возникновения Луны

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Луна появилась не благодаря столкновению Земли и малой планетой.

Опровергнута популярная модель возникновения Луны. Об этом заявили ученые из Университета Нью-Мексико в пресс-релизе на  Phys.org. Установлено, что Земля и Луна отличаются по составу изотопов кислорода. 

Состав изотопов Луны варьируется в зависимости от типа породы. Исследованы вулканическое стекло, базальты, анортозиты, нориты. Состав изотопов кислорода в глубинной лунной мантии значительно отличается от земных. Предположительно, Луна больше представлена породами Тейи - гипотетической малой планетой. Ранее считалось, что при столкновении Тейи и Земли запустился процесс формирования Луны.

Ученые заявили, что Тейя могла образоваться дальше от Солнца, чем Земля. Ее породы частично сохраняются в недрах естественного спутника Земли. Это говорит о том, что текущие модели столкновения являются ошибочными. Они предусматривают полную гомогенизацию изотопного состава между Землей и Луной.

Ранее на Марсе обнаружили признаки жизни.
 

Теги: космос, луна, наука, ученые
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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