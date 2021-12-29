Найденную на стройке в Москве немецкую авиабомбу увезли на утилизацию

Боеприпас остался в столице со времен ВОВ.

Найденную на северо-западе Москвы авиабомбу увезли на утилизацию. Об этом журналистам рассказали представители региональных экстренных служб. Операция в районе Покровское-Стрешнево выполнялась при участии саперов. Ранее там рабочие во время проведения земляных работ на строительной площадке заметили боеприпас, оставшийся со времени Великой Отечественной войны. Было установлено, что бомба - немецкого производства. Опасное устройство находилось по улице Летная.

Авиационная бомба немецкого производства SD-50 вывезена для дальнейшего обезвреживания на подмосковный полигон. источник "РИА Новостей"

В ГУ МЧС России по столичному региону уточнили прессе, что обезвреживание снаряда времен войны провел пиротехнический расчет из Центра по проведению операций особого риска "Лидер".

"Алексей Навальный" сообщил о минировании офисов "Яндекса" и "ВКонтакте" в Петербурге.

Фото и видео: YouTube / РИА Новости

