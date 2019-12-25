Сейчас "Омский 205" находится на якорной стоянке.

Найденное в Черном море судно с пробоиной отбуксировали в Крым. Об этом рассказали журналисты телеканала "360" со ссылкой на пресс-секретаря, советника главы Федерального агентства морского и речного транспорта Алексея Кравченко. Известно, что речь идет о российском теплоходе "Омский 205". В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

Теплоход шел с грузом полевого шпата 3300 тонн из Турции в Ростов-на-Дону. В связи с поступлением воды судно было обесточено, на борту были 12 человек, подало сигнал бедствия. Алексей Кравченко, советник Росморречфлот

Эксперт уточнил, что владельцем пострадавшего судна является компания "Санкт-Петербург". Пробоину теплоход получил из-за сильной ударной волны в юго-восточной части Керченского пролива. Первым до борта добрался "Вельбот 369" пограничной службы ФСБ. Затем на помощь прибыл экипаж "Спасателя Демидова" от "Морспасслужбы". Последний взял "Омский 205" на буксир и подал ему электропитание. Далее была подключены водоотливные средства (три насоса).

С 8 часов утра судно находится в районе укрытия на якорной стоянке. Уровень воды в настоящий момент на Омском 205" снижается, откачка воды все еще ведется. Пробоина достигла размера 10 на 10 сантиметров.

Миноносец USS Forrest Sherman ВМС США прибыл в порт польского Гданьска.

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