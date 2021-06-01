Миноносец USS Forrest Sherman ВМС США прибыл в порт польского Гданьска

Американский военный корабль пробудет в Польше до конца марта.

Эскадренный миноносец USS Forrest Sherman Военно-морских США прибыл в порт польского Гданьска. В эфире местного телеканала "ТВН24" представитель ВМС США Мэтт Заблик заметил, что данный визит является рутинным событием. Кораблю нужно пополнить свои запасы, а экипажу требуется отдых. Известно, что судно пробудет в стране до конца марта.

Наша цель - продемонстрировать американское присутствие в Балтийском море и заверить наших союзников по НАТО, что мы можем быстро отреагировать на любую потенциальную агрессию в регионе. Мэтт Заблик, представитель ВМС США

В издании Gazeta Wyborcza говорится о том, что военный корабль зашел в гданьский порт впервые в его истории. При этом американские моряки также хотят поддержать польский город в вопросе оказания помощи украинским беженцам. Известно, что корабль Forrest Sherman вооружен орудиями различного калибра , а также оснащен ракетной установкой. В США судно используется для противовоздушной обороны, участия в ударных операциях, для противодействия подводным лодкам и другим морским целям.

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Фото и видео: ТВН24