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Президент Бразилии Болсонару просил Путина о помощи в создании атомных подлодок
Сегодня, 8:23
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Президент Бразилии Болсонару просил Путина о помощи в создании атомных подлодок

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Болсонару обращался с подобной просьбой к американской администрации. Получив отказ, он решил поговорить об этом с российским президентом.

Президент Бразилии Жаир Болсонару попросил своего российского коллегу помочь ему в создании атомной подводной лодки. Об этом сообщила газета Folha De S.Paulo.

В середине февраля бразильский лидер посетил Москву. Издание отмечает, что Болсонару обращался с подобной просьбой к американской администрации. Получив отказ, он решил поговорить об этом с российским президентом. Одна из проблем, с которой сталкивается Бразилия при создании подводной лодки – сертификация используемого топлива.

Напомним, что в 2021 году ВМС Бразилии начали испытания ядерной силовой установки. По мнению бразильского лидера, Россия может поделиться своим опытом.

Ранее мы сообщили, что Путин заявил об успешном ходе спецоперации на Украине.

Фото: kremlin.ru

Теги: атомные подлодки, бразилия, подлодки, президент, путин, строительство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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