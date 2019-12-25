Президент Бразилии Болсонару просил Путина о помощи в создании атомных подлодок

Болсонару обращался с подобной просьбой к американской администрации. Получив отказ, он решил поговорить об этом с российским президентом.

Президент Бразилии Жаир Болсонару попросил своего российского коллегу помочь ему в создании атомной подводной лодки. Об этом сообщила газета Folha De S.Paulo.

В середине февраля бразильский лидер посетил Москву. Издание отмечает, что Болсонару обращался с подобной просьбой к американской администрации. Получив отказ, он решил поговорить об этом с российским президентом. Одна из проблем, с которой сталкивается Бразилия при создании подводной лодки – сертификация используемого топлива.

Напомним, что в 2021 году ВМС Бразилии начали испытания ядерной силовой установки. По мнению бразильского лидера, Россия может поделиться своим опытом.

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Фото: kremlin.ru