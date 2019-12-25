Ученые считают, что перо, найденное в 1861 году, носил археоптерикс.

Найденный окаменелый отпечаток древнего пера принадлежал динозавру. Об этом заявила группа международных ученых. Археологи смогли идентифицировать окаменелость, обнаруженную еще в 1861 году. Считается, что это одно из самых ранних обнаруженных древних перьев.

Ранее ученые считали, что перо принадлежало динозавру позднего Юрского периода. В 2019 году стало известно, что находка не может относиться к "первой птице", а было частью неизвестного науке вида. Вторая группа экспертов полагает, что перо принадлежало археоптериксу, так как находка располагалась рядом с несколькими останками данного древнего существа. Перо могло находиться на его крыльях. Об этом говорят форма и размер пера.

В рамках исследования ученые заявили, что перо относится к левому крылу археоптерикса. Это существо обитало на территории, которая сейчас считается Баварией.

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