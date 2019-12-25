Профессор археологии объяснил, почему найденная фигура мужчины может являться частью древнего культа.

Найденные в Израиле 3000-летние фигурки считают изображением бога Яхве. Об этом журналистам издания The Times of Israel рассказал профессор археологии в Еврейском университете Иерусалима Йосеф Гарфинкель. Он завершил изучение глиняных статуэток, чей возраст оценивается в три тысячи лет. Данные фигурки нашли несколько лет назад во время раскопок в Хирбет-Кейафе и Тель-Моце.

Во времена Иудейского и Израильского царств в соседних государствах раннего железного века (IX – X века до нашей эры) у каждого был свой бог: у моавитян (и, возможно, аммонитян) был Чемош; у эдомитян – Кос, а у нас Яхве Йосеф Гарфинкель, профессор археологии в Еврейском университете Иерусалима

Эксперт напомнил, что около трех тысяч назад в Библии было прописано, что изображать Бога - запрещено. Однако некоторые люди тайно создавали фигурки, которым поклонялись. Он ссылается на книгу пророка Аввакума, в которой упоминается Бог, сидящий на коне. Найденные статуэтки располагались рядом с фигурками лошади. В Израиле не исключают, что они могли быть частью более крупной работы, связанной с культом.

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