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Археологи нашли в Крыму нетронутый античный склеп воинов
Сегодня, 9:52
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nastya960

Археологи нашли в Крыму нетронутый античный склеп воинов

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С одним из захороненных был обнаружен железный меч. Также рядом с этими погребениями археологи находят захоронения коней.

Ученые во время раскопок некрополя Кыз-Аул в восточной части Крыма нашли древний склеп с воинским захоронением. Об этом сообщила пресс-служба фонда "Археология".

С одним из захороненных был обнаружен железный меч. Также рядом с этими погребениями археологи находят захоронения коней. Есть мнение, что это были знаменитые кавалеристы-катафрактарии, предвестники средневековых рыцарей.

пресс-служба фонда "Археология"

Склеп поход на сооружение, в котором в I веке н.э. хоронили военную знать Боспорского царства. В склепе уже нашли более 12 человек. Раскопки продолжаются.

Ранее в  Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий.

Фото: фонд "Археология"

Теги: археологии, захоронения, крым, склеп
Категории: Лента новостей, Новости России,

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