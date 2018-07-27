Археологи нашли в Крыму нетронутый античный склеп воинов

С одним из захороненных был обнаружен железный меч. Также рядом с этими погребениями археологи находят захоронения коней.

Ученые во время раскопок некрополя Кыз-Аул в восточной части Крыма нашли древний склеп с воинским захоронением. Об этом сообщила пресс-служба фонда "Археология".

С одним из захороненных был обнаружен железный меч. Также рядом с этими погребениями археологи находят захоронения коней. Есть мнение, что это были знаменитые кавалеристы-катафрактарии, предвестники средневековых рыцарей. пресс-служба фонда "Археология"

Склеп поход на сооружение, в котором в I веке н.э. хоронили военную знать Боспорского царства. В склепе уже нашли более 12 человек. Раскопки продолжаются.

Ранее в Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий.

Фото: фонд "Археология"