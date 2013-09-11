Найдена утерянная сцена из фильма "Неприкаянные" с обнаженной Мэрилин Монро

Эпизод был снят в 1961 году.

Сценарист Чарльз Касильо, который пишет биографию Мэрилин Монро, выяснил судьбу утерянной сцены с обнаженной певицей и актрисой. Об этом сообщает Daily Mail.

Эпизод был снят в 1961 году для фильма "Неприкаянные". Однако режиссер Джон Хьюстон отказался включать его в кинокартину во время монтажа. До недавнего времени считалось, что пленка уничтожена. Но во время интервью сын продюсера фильма Кертис Тейлор заявил, что отец сохранил кадры и спрятал их в сейф.

Эпизод с обнаженной актрисой длиться 45 секунд. В кадре Монро и актер Кларк Гейбл разыгрывают постельную сцену. Мужчина в ней полностью одет, а женщина скидывает с себя простыню и остается голой. До этого момента единственной откровенной сценой актрисы считался эпизод в незавершенном фильме "Что-то должно случиться", где она плавает в бассейне.

"Неприкаянные" — это последний фильм с участием Мэрилин Монро. Актриса и певица скончалась в 1962 году в возрасте 36 лет.

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Видео: m-monroe.org