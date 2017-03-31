Надежда Михалкова представит во Флориде свой первый фильм в жанре хоррор

Кинокартина называется "Проигранное место".

В среду, 15 августа, на фестивале хоррор-кино Popcorn Fright Film Festival Надежда Михалкова представит картину "Проигранное место". Дебютную работу режиссера оценят мировые кинематографисты, кинокритики и просто поклонники этого жанра. Об этом сообщают российские СМИ.

Проект стал семейным делом сестер Михалковых. Главную роль в фильме сыграла Анна Михалкова. Продюсерами фильма так же стали сестры. Картина расскажет о компании подростков, которые решают проверить правдивость городской легенды о проклятом кинотеатре. В российский прокат фильм выйдет 25 октября.

Ранее Никита Михалков рассказал, как ему удалось заработать 529 млн рублей за год.

Фото: kinopoisk.ru