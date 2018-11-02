Монеточка написала песню для фильма ужасов Надежды Михалковой

Отметим, что российский хоррор "Проигранное место" это режиссерский дебют актрисы Надежды Михалковой.

Монеточка написала песню для фильма ужасов "Проигранное место" Надежды Михалковой. Сообщила пресс-служба фильма.

Композиция "Не хочу ничего знать" звучит в фильме, а также с сегодняшнего дня доступна на цифровых площадках Apple Music, iTunes, GooglePlay, Яндекс.Музыка, YouTube Music, VK Music говорится в сообщении

Отметим, что российский хоррор "Проигранное место" это режиссерский дебют актрисы Надежды Михалковой.

По сюжету старшеклассники расследуют историю "проигранного места" в местном кинотеатре. Так, люди, которые купят билет на сеанс в это место - умирают.

В фильме снимаются Анна Михалкова, Алексей Дякин, Ирина Мартыненко, Алексей Мартынов, Никита Еленев и другие.

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Фото:Кинопоиск

Видео:монеточка/YouTube



