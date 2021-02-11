В прокат вышла комедия "Родные" с Буруновым и Монеточкой

Режиссером выступил Илья Аксенов, сценарий написал Жора Крыжовников.

В четверг, 11 февраля, в российский прокат вышла комедия Ильи Аксенова "Родные". Главную роль исполнил Сергей Бурунов. Также в фильме сыграла Монеточка. Эта работа стала для певицы дебютом в кино.

История рассказывает о семье, глава которой решил исполнить свою давнюю мечту: отправиться на Грушинский фестиваль, чтобы выступить там со своей песней. Семейство вынуждено смириться с желанием отца-самодура и пуститься с ним автопутешествие через всю Россию. В пути героев ожидают различные испытания и важная встреча, которую отец ждал 20 лет.

Кроме Бурунова и Монеточки в фильме сыграли бард Олег Митяев, Ирина Пегова, Семен Трескунов, Никита Павленко, Анна Уколова и др. Сценарий для фильма написал Жора Крыжовников. Он также стал режиссером клипа на песню "Белые розы", являющегося частью PR-компании картины.

Видео: YouTube / WCTrailers