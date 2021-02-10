Сергей Бурунов и Монеточка выпустили клип к премьере фильма "Родные"

Артисты сделали кавер на шлягер "Белые розы" группы "Ласковый май".

Певица Лиза Монеточка и актер Сергей Бурунов выпустили кавер на песню "Белые розы" группы "Ласковый май". Ролик снят в черно-белых тонах и является частью PR-компании фильма "Родные".

Премьера комедии Ильи Аксенова состоится 11 февраля. Сценарий для фильма написал Жора Крыжовников, он также стал режиссером клипа. По сюжету, Монеточка – грациозная и очень популярная певица. Сергей Бурунов сыграл в клипе бездомного, который спит на лавочках, греется у костра из бочки и танцует с полицейскими. В конце ролика певица бросает бездомному монету, и он предстает перед зрителями в белоснежном костюме.

Пользователей интернета впечатлил не кавер и даже не клип, а вокал Бурунова. Свой куплет он поет очень высоким голосом, что вызвало разрыв шаблонов у комментаторов: "Это что, реально голос Бурунова?", "Ого, Бурунов – открытие 2021", "Это точно Бурунов поет? Конечно, немного прорывается, но в целом никогда бы не узнал".

Комедия "Родные" рассказывает о семье, глава которой решает исполнить давнюю мечту: отправиться на Грушинский фестиваль, чтобы выступить там со своей песней. Семейство вынуждено смириться с желанием отца-самодура и пуститься с ним автопутешествие через всю Россию. В пути героев ожидают различные испытания и важная встреча, которую отец ждал 20 лет.

Кроме Сергея Бурунова и Монеточки в фильме сыграли бард Олег Митяев, Ирина Пегова, Семен Трескунов, Никита Павленко, Анна Уколова и др.

Ранее режиссер сериала "Ивановы-Ивановы" объяснил исчезновение героя Бурунова.

Видео: YouTube / SonyPicturesRU