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Режиссер сериала "Ивановы-Ивановы" объяснил исчезновение героя Бурунова

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Он заявил, что Антон Иванов еще даст о себе знать.

В конце января на телеканале СТС стартовал пятый сезон сериала "Ивановы-Ивановы". В одной из серий герой Сергея Бурунова Антон уехал с фермы брата, на которой поселилась семья, в город. С тех пор о судьбе персонажа ничего не известно, так же как и о том, вернется ли он в сериал.  

Эта ситуация стала для поклонников "Ивановых" поводом для беспокойства. Многие решили, что Антона вовсе исключили из сюжета и потребовали от создателей сериала объяснений.

Режиссер-постановщик Сергей Знаменский в беседе с "Комсомольской правдой" объяснил, куда исчез Антон Иванов. По его словам, он уехал решать свои проблемы, связанные с бизнесом в прошлом и дающие о себе знать сейчас. Это обусловлено сюжетной линией, поэтому поклонникам сериала не стоит беспокоиться.

"Это еще не финал сериала. Скажу только, что Антон даст о себе знать. А пока сохраним интригу. Будет интересно!" – отметил Знаменский.

Ранее мы писали, что в Москве состоялась премьера комедии "Родные" с Буруновым в главной роли.

Видео: Instagram / tv_ctc

Теги: ивановы ивановы, сергей бурунов, стс
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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