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Из нового сезона "Ивановы-Ивановы" исчез герой Сергея Бурунова
Сегодня, 8:34
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Alena_Zinovieva

Из нового сезона "Ивановы-Ивановы" исчез герой Сергея Бурунова

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Персонаж уехал с фермы в город, чтобы избежать тюрьмы.

В конце января на СТС состоялась премьера пятого сезона комедийного сериала "Ивановы-Ивановы". Возможно, в дальнейшем он будет выходить в эфир без одного из главных героев – Антона Иванова. Эту роль исполняет Сергей Бурунов.

По сюжету, главные герои переезжают на ферму к брату Антона – Борису. Его играет Станислав Дужников, известный по роли Лени в "Ворониных".

В какой-то момент Антон Иванов уезжает с фермы в город, в частности, для того, чтобы избежать тюрьмы. По прошествии нескольких серий он так и не возвращается обратно. Поклонники "Ивановых-Ивановых" предположили, что Бурунов мог навсегда уйти из проекта.

"А Бурунов вернется?", "Этот сезон как-то не очень. И Бурунова нет, и юмор не то", - написали поклонники в Instagram проекта.

Ранее мы писали, что съемки третьего сезона "Содержанок" стартовали в Москве.

Фото: кадр из сериала "Ивановы-Ивановы"

Теги: сергей бурунов, стс
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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