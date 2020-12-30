Из нового сезона "Ивановы-Ивановы" исчез герой Сергея Бурунова

Персонаж уехал с фермы в город, чтобы избежать тюрьмы.

В конце января на СТС состоялась премьера пятого сезона комедийного сериала "Ивановы-Ивановы". Возможно, в дальнейшем он будет выходить в эфир без одного из главных героев – Антона Иванова. Эту роль исполняет Сергей Бурунов.

По сюжету, главные герои переезжают на ферму к брату Антона – Борису. Его играет Станислав Дужников, известный по роли Лени в "Ворониных".

В какой-то момент Антон Иванов уезжает с фермы в город, в частности, для того, чтобы избежать тюрьмы. По прошествии нескольких серий он так и не возвращается обратно. Поклонники "Ивановых-Ивановых" предположили, что Бурунов мог навсегда уйти из проекта.

"А Бурунов вернется?", "Этот сезон как-то не очень. И Бурунова нет, и юмор не то", - написали поклонники в Instagram проекта.

Ранее мы писали, что съемки третьего сезона "Содержанок" стартовали в Москве.

Фото: кадр из сериала "Ивановы-Ивановы"