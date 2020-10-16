Съемки третьего сезона "Содержанок" стартовали в Москве

Премьера запланирована на 2021 год.

В Москве стартовали съемки третьего сезона сериала "Содержанки". Премьера запланирована на 2021 год. Об этом сообщила пресс-служба видеосервиса Start.

Режиссером третьего сезона стал Юрий Мороз. Его дочь, актриса Дарья Мороз играет в сериале одну из главных ролей. Вместе с ней в съемках сериала задействованы Владимир Мишуков, Сергей Бурунов, Ольга Сутулова, Марина Зудина, Софья Эрнст и др. В новом сезоне к актерскому составу также присоединится Виктория Толстоганова.

Первый сезон "Содержанок", вышедший в марте 2019 года, снял Константин Богомолов. Режиссером второго сезона стала Дарья Жук.

Ранее был составлен рейтинг актеров, которые чаще всех занимаются сексом в кино.

Видео: YouTube/ START