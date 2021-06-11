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"Было очень азартно": Нелли Уварова о роли в сериале "Содержанки"

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К касту четвертого сезона "Содержанок" присоединилась актриса театра и кино Нелли Уварова. Она рассказала Piter.TV о новом для себя образе.

В новом сезоне проекта Нелли Уварова сыграет героиню по имени Илона. Актриса поделилась впечатлениями от съемочного процесса и взаимодействия с режиссером:

Это персонаж максимально далекий от меня во всем. Ничего подобного до этого я не играла. Поэтому было очень азартно эту роль сыграть, и теперь я с большим нетерпением жду результата. Во время съемок было абсолютное доверие режиссера ко мне, собственно этому предшествовали пробы, и режиссер сказала, что она увидела, как на пробах родился новый человек, и мы друг друга поняли. Не всегда нужно все высказывать друг другу: что-то остается на уровне правильного ощущения, и если ты его словил, то дальше герой, который в тебя поселяется, его энергия начинает тобой двигать, управлять, нужно только довериться. 

Нелли Уварова, российская актриса театра и кино

Режиссером нового сезона стала Ламара Согомонян. Премьера проекта состоится в онлайн-кинотеатре START.

Видео: Piter.TV, трейлер сериала "Содержанки. Перезагрузка" / START

Теги: нелли уварова, сериал содержанки, содержанки
Категории: Видео, Интервью, Лента новостей, Новости СПб,

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