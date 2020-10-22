На Start вышел третий сезон сериала "Содержанки"

Он станет финальным для проекта.

В четверг, 10 июня, на видеосервисе Start состоялась премьера третьего сезона сериала "Содержанки". Исполнительный продюсер проекта Ирина Сосновая заявила, что этот сезон станет для проекта последним, пишет "Российская газета".

По словам Сосновой, режиссер и сценарист третьего сезона проделали масштабную работу и сделали так, чтобы все сюжетные линии получили развязку. После просмотра сезона у зрителей не должно остаться никаких вопросов, уверена продюсер.

Сосновая отметила, что в эпизодах появятся новые мужские роли. В свою очередь режиссер сериала Юрий Мороз заявил, что все женские персонажи очень изменятся. Особенные перемены ждут героиню Марины Зудиной. В отличие от других героев, она в итоге найдет себя.

Первый сезон сериала вышел в марте 2019 года. Его снял Константин Богомолов. Режиссером второго сезона стала Дарья Жук. Постановщиком третьего выступил Юрий Мороз. Главные роли исполнили Дарья Мороз, Владимир Мишуков, Сергей Бурунов, Ольга Сутулова, Марина Зудина, Софья Эрнст и др. В третьем сезоне к актерскому составу также присоединилась Виктория Толстоганова.

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Видео: YouTube / START