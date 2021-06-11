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Нелли Уварова появится в новом сезоне "Содержанок"
Сегодня, 15:58
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Нелли Уварова появится в новом сезоне "Содержанок"

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Актриса многим знакома по сериалу "Не родись красивой".

Актриса Нелли Уварова, знакомая многим по сериалу "Не родись красивой", присоединилась к четвертому сезону сериала "Содержанки", съемки которого проходили летом в Петербурге.

Как стало известно "Петербургскому дневнику", ради того, чтобы сыграть Илону, актриса согласилась значительно изменить имидж: на экране она появится с удлиненным каре и непривычно ярким макияжем.

Во время съемок в Петербурге Нелли Уварова рассказала, что лично у нее было 15 съемочных дней, и она была очень рада провести их в Петербурге.

Здесь у меня есть возможность не разрываться между домом и работой, а целиком посвятить себя съемкам.

Нелли Уварова

Дату выхода нового сезона START держит в секрете.

Фото: онлайн-кинотеатр START

 

Теги: нелли уварова, содержанки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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