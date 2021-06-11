Нелли Уварова появится в новом сезоне "Содержанок"

Актриса многим знакома по сериалу "Не родись красивой".

Актриса Нелли Уварова, знакомая многим по сериалу "Не родись красивой", присоединилась к четвертому сезону сериала "Содержанки", съемки которого проходили летом в Петербурге.

Как стало известно "Петербургскому дневнику", ради того, чтобы сыграть Илону, актриса согласилась значительно изменить имидж: на экране она появится с удлиненным каре и непривычно ярким макияжем.

Во время съемок в Петербурге Нелли Уварова рассказала, что лично у нее было 15 съемочных дней, и она была очень рада провести их в Петербурге.

Здесь у меня есть возможность не разрываться между домом и работой, а целиком посвятить себя съемкам. Нелли Уварова

Дату выхода нового сезона START держит в секрете.

Фото: онлайн-кинотеатр START