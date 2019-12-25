Вдовиченков и Дюжев впервые снимутся вместе со времен "Бригады"

Режиссером нового комедийного проекта выступит Сарик Андреасян.

Режиссер Сарик Андреасян начал снимать свой новый проект – криминальный комедийный сериал "Ресторан по понятиям". Сюжет расскажет о четырех преступниках, которые хотят совершить последнее ограбление, чтобы денег хватило на оставшуюся жизнь.

Главные герои арендуют ресторан рядом с банком и хотят сделать подкоп. Однако заведение с тюремной кухней и хамским обслуживанием становится хитом у посетителей. Теперь героям предстоит выбрать: развивать бизнес или все-таки пойти на преступление.

Главные роли в сериале исполнят Владимир Вдовиченков и Дмитрий Дюжев. Актеры впервые со времен "Бригады" воссоединяться на съемочной площадке. Еще двух преступников сыграют Владимир Сычев и Иван Кокорин.

В сериале запланировано десять серий по 20 минут. Премьера состоится в одном из онлайн-кинотеатров.

Ранее СТС анонсировал выход полнометражной версии мультсериала "Три кота".

Фото: пресс-служба сериала