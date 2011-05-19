СТС анонсировал выход полнометражной версии мультсериала "Три кота"

Премьера состоится в кинотеатрах в следующем году.

Телеканал СТС совместно со "Студией Метрафильмс" готовят к выходу спецвыпуск популярного мультсериала "Три кота". Премьера состоится в кинотеатрах в следующем году.

60-минутная серия расскажет о приключениях Коржика, Карамельки и Компота на Карибских островах. Котята отправятся туда отдыхать вместе с родителями. Далеко от дома их ждут яркие события, полные суматохи и веселых встреч с друзьями.

"Три кота" – это российский анимационный сериал, переведенный на 29 языков и доступный в 170 странах. YouTube-канал мультика насчитывает 4,8 млн подписчиков.

Ранее стартовали съемки комедии "Хочу замуж" с Асмус и Биковичем.

Фото: кадр из мультсериала "Три кота"