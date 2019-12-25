Стартовали съемки комедии "Хочу замуж" с Асмус и Биковичем

Премьера запланирована на 14 февраля 2022 года.

Кинокомпания START объявила о начале съемок романтической комедии "Хочу замуж". Главные роли в предстоящем проекте исполнят Кристина Асмус и Милош Бикович.

Съемки стартовали в Калининграде и пройдут также в Москве. В центре сюжета молодая и успешная журналистка, у которой есть все – карьера, богатый жених и слава. Однако все меняется, когда у девушки садится телефон, и она вынуждена обратиться за помощью к случайному прохожему.

Премьера романтической комедии "Хочу замуж" состоится 14 февраля 2022 года. Режиссером выступила Соня Карпунина.

Ранее критик Антон Долин встал на защиту российского кино.

Фото: Instagram / start.ru