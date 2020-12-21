Критик Антон Долин встал на защиту российского кино

Он заявил, что в нашей стране не меньше талантливых кинематографистов, чем за рубежом.

Кинокритик Антон Долин во время интервью iReactor заступился за российских режиссеров и за отечественное кино. Он раскритиковал людей, которые ругают отечественное кинопроизводство. По его мнению, современные режиссеры стали преемниками советской традиции, поэтому они не могут отделиться от давних устоев киноиндустрии.

Я не люблю, когда ругают российское кино. Это уже стало модным, особенно, среди людей, которые это кино даже не смотрят. Отметил Долин

Кинокритик подчеркнул, что в нашей стране не меньше талантливых кинематографистов, чем за рубежом. Несмотря на критику, отечественное кино все больше начинает цениться на Западе. В пример Долин привел фильм Михаила Локшина "Серебряные коньки", ставший первой кинолентой, которую включили в линейку Originals на Netflix.

Ранее HBO Max показал трейлер перезапуска сериала "Сплетница".

Фото: Instagram / critic_dolin