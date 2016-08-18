Стало известно, почему сериал "Содержанки" решил "переехать" в Петербург

По мнению режиссера-постановщика, в нем больше "европейского вайба".

START начал съемки спин-оффа сериала "Содержанки" в Петербурге. События разворачиваются спустя три года после окончания третьего сезона. Главные герои продолжают свою светскую жизнь, но уже в городе на Неве.

Я работала в этом проекте с пилотной серии в режиссерской команде Константина Богомолова, поэтому очень хорошо знаю вселенную, которую он создал в первом сезоне. Я попытаюсь ее сохранить, но этот сезон будет отличаться от предыдущих. Мы наполним спин-офф новыми персонажами, а старых ждет перерождение. Мы ответим на все вопросы третьего сезона и начнем прокладывать новые нити. рассказала "Петербургскому дневнику" Ламара Согомонян, режиссер-постановщик 4 сезона.

Подготовка к съемках велась почти год. В сериале появятся европейские персонажи, которые, по мнению режиссера, в петербургских интерьерах выглядят гораздо органичнее, чем в московских.

Дата релиза пока не сообщается.

Фото: онлайн-кинотеатр START