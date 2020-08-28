Отец Дарьи Мороз станет режиссером третьего сезона "Содержанок"

Для Юрия Мороза это будет первая картина, созданная для онлайн-киноплатформ.

Российская актриса Дарья Мороз, исполнившая одну из главных ролей в сериале "Содержанки", рассекретила имя режиссера третьего сезона. Режиссерское кресло проекта займет ее отец Юрий Мороз. Об этом она заявила на своей странице в Instagram.

Дарья Мороз призналась, что будет рада поработать с отцом. Для Юрия Мороза это будет первая картина, созданная для онлайн-киноплатформ. Несмотря на это, актриса уверена, что проект получится успешным.

Режиссером первого сезона сериала "Содержанки" стал Константин Богомолов. Над вторым сезоном работала Дарья Жук. История рассказывает о молодой девушке Даше, которая приехала из провинции, чтобы покорить столицу. Вся ее жизнь кардинально меняется после загадочного убийства подруги-содержанки.

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Фото: Instagram / d_moroz

Видео: YouTube/ START