Вышел финальный трейлер фильма "Цой" Алексея Учителя

История повествует о водителе автобуса "Икарус", в который врезался автомобиль музыканта.

В сети появился финальный трейлер фильма "Цой" режиссера Алексея Учителя. Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании Sony Pictures RU.

История повествует о событиях, которые произошли в июле-августе 1990 года. Зрители не увидят на экране актера, играющего самого Виктора Цоя. Главную роль в фильме Учитель отдал Павлу Шелесту – водителю автобуса "Икарус", в который врезался автомобиль культового музыканта. Шелеста сыграл Евгений Цыганов. Кроме него, в фильме снялись Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник и другие актеры.

Ранее стало известно о переносе даты выхода фильма "Цой" на неопределенное время. Изначально, зрители должны были увидеть картину 27 августа, затем премьеру перенесли на 3 сентября. Когда теперь фильм Учителя выйдет в прокат, не уточняется.

Напомним, лидер группы "Кино" Виктор Цой погиб в автокатастрофе под Ригой 15 августа 1990 года. По официальной версии, музыкант уснул за рулем. Его легковой автомобиль "Москвич" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом "Икарус". От полученных травм кумир миллионов скончался на месте происшествия.

Водитель того рокового автобуса Павел шелест ничего не знал о Цое и не слушал его песен. Не знал он и того, что после этой аварии его жизнь больше никогда не будет прежней.

Ранее мы писали, что Геннадий Орлов раскритиковал сериал про Стрельцова.

Видео: YouTube / SonyPicturesRU